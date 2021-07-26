Звезда с любовником прилетели на Французскую Ривьеру, а затем переместились на роскошную шестипалубную суперяхту стоимостью 130 миллионов долларов.

Как сообщают СМИ, американская певица и актриса Дженнифер Лопес вместе с возлюбленным Беном Аффлеком отметила свой 52-ый день рождения на яхте олигарха Рината Ахметова.

Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, в субботу, 24 июля, пара прилетела на частном самолете из Лос-Анджелеса на Французскую Ривьеру, а затем переместилась на роскошную шестипалубную суперяхту Valerie стоимостью 130 миллионов долларов.

На шести палубах расположены семь спальных комнат, а также массажные кабинеты, тренажерный зал с панорамным видом на океан, обеденная зона на открытом пространстве, помещения для косметических процедур, кинотеатр, бассейн, джакузи и фонтан. Судно может вместить 14 гостей и до 27 членов экипажа.

Яхту спустили на воду в 2011 году. Издание пишет, что сейчас она принадлежит украинскому миллиардеру Ринату Ахметову, который является 327-м самым богатым человеком в мире с чистым капиталом в 7,5 миллиарда долларов.

В 2019 году судно перестроили, и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

Кто именно оплатил звездный отдых пары и сколько стоила аренда яхты, неизвестно.

Отмечается также, что в том же районе в пятницу заметили бывшего Дженнифер Лопес - Алекса Родригеса. Он отдыхал с одетыми в бикини женщинами на другой яхте. Родригес и Лопес официально прекратили свои четырехлетние отношения в марте, после чего звезда публично возобновила свой роман с Аффлеком, с которым встречалась в начале 2000-х.

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Автор: Катерина Комолова