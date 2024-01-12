Ведущая призналась, что стало причиной ее внезапного исчезновения из социальных сетей на несколько дней.

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина воссоединилась с мужем-военным Тимуром Хромаевым. Мужчине впервые за долгое время дали отпуск.

В Instagram-stories Маша поделилась трогательным семейным кадром, на котором Тимур вместе с сыном уснули. Семья проводит отпуск за границей.

Ефросинина призналась, что это первый отпуск ее мужа за год. В последний раз они собирались вместе еще в прошлом новом году. На время отпуска Маша не будет вести блог активно, ведь хочет максимум времени уделить любимому и семье.

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"Одна из главных причин моего отдыха от социальных сетей на праздники - это то, что впервые за год мы наконец собрались всей семьей. Последний раз так было на прошлый Новый год. Тимуру дали отпуск, и поскольку он военнослужащий, то имеет возможность легко пересекать границу в срок ее действия. Все это время он потратил на детей, домашнюю еду и сон", - отметила звезда.

Поклонники сразу засыпали Ефросинину вопросами, законно ли ее муж-военный пересек границу. Впрочем, Маша отметила, что "зрада отменяется" и прикрепила доказательства того, что воины могут выезжать за границу.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина гневно высказалась в адрес украинцев, которые продолжают слушать российскую музыку и смотреть сериалы, в том числе продвигать скандальный сериал "Слово пацана" о молодежной преступности.

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