Она сказала, что за таких людей сейчас гибнут военные.

Ведущая Маша Ефросинина гневно высказалась в адрес украинцев, которые продолжают слушать русскую музыку и смотреть сериалы, в том числе продвигать скандальный сериал "Слово пацана" о молодежной преступности.

На своей странице в Instagram знаменитость уточнила, что ее возмущают блогеры, которые продвигают все российское. Вероятно, Ефросинина имела ввиду Анну Алхим, которая рекламировала сериал "Слово пацана", однако конкретного имени ведущая не назвала.

"Так не дает им, с*ка, жизни, что же там в этой зал*пе происходит. На днях я разговаривала со своей приятельницей, чья мама осталась жить в Мариуполе. Хочу сказать всем тем, кто слушает Асти, Басту - украинцев, кстати - и пропагандирует их в своих профилях, представьте себе мариупольскую ситуацию в своем городе", - сказала Маша Ефросинина.

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Она напомнила, что люди, живущие в оккупации, ни на что не имеют права голоса и ничего не могут сделать, если у них нет российского паспорта. Ефросинина отметила, что жители оккупированных территорий живут в постоянных репресиях. Поэтому прежде чем продвигать все российское, нужно поставить себя на их место и понять, уместно ли это сейчас.

Кроме того, Ефросинина послала всех фанатов российских музыки и сериалов и уточнила, что за таких людей, как они, сейчас гибнут военные.

Напомним, в школах забили тревогу из-за сериала "Слово пацана". Родителей призывают спасти своих детей от влияния русского мира.

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