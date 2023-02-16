Актер Джек Глисон уже поделился впечатлениями о нашей стране.

Ирландский актер Джек Глисон, который сыграл в известном сериале "Игра престолов" Джоффри Баратеона, приехал в Украину и уже в Киеве. Он поделился первыми впечатлениями и рассказал о поддержке нашей страны во время полномасштабной войны, которую РФ начала почти год назад.

Фото с Глисон уже показала на своей странице в Facebook украинский режиссер Екатерина Чепура. Кроме этого, актер дал комментарий Telegram-каналу "Украина сейчас".

"Чувствую большую честь и привилегию быть приглашенным в Украину. Благодарен за это. Я в Украине только 12 часов. Мы приехали во Львов, а потом поездом в Киев. Наверное, мне нужно немного больше времени, чтобы получить полное представление о стране, но уж очень радуюсь тому, что нет снега. Как могут помочь Украине другие актеры? Надо использовать профиль знаменитости, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Я считаю, что это большая привилегия, иметь такой дар. И такая возможность - это достаточно большая сила", - подчеркнул Глисон.

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Сообщается, что актер "Игры престолов" будет находиться в Украине несколько дней. Глисон вместе со своими друзьями привез пикап, который для ВСУ приобрели британские волонтеры. Он планирует встретиться с защитниками нашей страны. Также актер примет участие в благотворительном киноинтенсиве в театре юного зрителя на Липках, а средства с этого мероприятия пойдут на помощь ВСУ. Планируется приобрести грузовик для минометчиков.

Кроме этого, ранее Глисон выставил на аукцион статуэтку своего персонажа - короля Джоффри Баратеона. Средства с продажи пойдут на тепловизор для ВСУ.

Напомним, Глисона в Украину пригласила режиссер Катя Чепура. Девушка признавалась, что боялась писать актеру из-за незнания английского языка, но на помощь пришел их общий друг.

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