Артисты по-разному помогают своей стране в такое непростое время. Кто-то воюет, кто-то несет оборону на информационном поле, кто-то волонтерит.

Украинские звезды не смогли остаться в стороне 24 февраля. Кошмал, Тополя, Осадчая, Джамала и другие знаменитости рассказали, каким тяжелым был этот год для них и для всей страны.

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Анна Кошмал

Актриса, известная по сериалу "Сваты", сделала трогательный пост со словами: "Сирены воздушных тревог и обстрелы стали частью нашей обыденности. Волонтерство – второй работой каждого третьего. Родной язык стал бесценным. Объятия близких стали самыми желанными всего на свете. В шкафу и сумке стало меньше вещей, ведь оказалось, что вещи – это только вещи. Отдавать, помогать, делиться стали нашими базовыми желаниями. Горе нас сблизило, ведь мы родные незнакомцы".

Кошмал поблагодарила украинских военнослужащих за отважную защиту, а закончила свою речь тем, что раньше она была фанаткой Beyonce, а теперь - Валерия Залужного.

Екатерина Осадчая

Телеведущая, которая после начала полномасштабного вторжения возглавила проект по поиску пропавших, прокомментировала страшную годовщину.

"Сегодня по минутам вспоминаем… Утро, отчаяние, ракет, покупки продуктов с непониманием, что нужно и как надолго, новости нонстоп. Этот год нас всех научил новому. Но самое главное – научил ценить все, что нам дано, все, что мы можем отстоять и чему можем научиться с нуля. Мы не готовились, нас не учили находить решение вопросов, на которые не могут ответить даже самые влиятельные мировые лидеры. Этот год принес много слез, потерь, отчаяния и ужаса… Я не знаю, как словами выразить всю боль всех потерь и ужасов. Но нам нужно держаться…", - высказалась телеведущая.

Владимир Остапчук

Телеведущий выложил фото утреннего Киева и написал, что в эту же дату ровно год назад "город был в ах*е", а сегодня люди уверены, что все будет хорошо.

"Фото или видео за 24.02.2022 не нашел. Может быть память блокирует этот день", - высказался Остапчук.

Светлана Тарабарова

На годовщину полномасштабной войны беременная певица решила рассказать поклонникам о своих мечтах.

"Мы все помним, что было с нами год назад… А давайте мечтать, что мы будем делать через год. Я хотела бы объехать всю страну… Херсон, Севастополь, Мариуполь, Донецк, наши освобожденные и отстроенные города. Продолжаем объединяться ради нашего будущего…", - написала Тарабарова.

Ольга Сумская

Украинская актриса театра и кино опубликовала снимок со своим мужем. На фото Оля и Виталий выглядят измученными. Очевидно, кадр был сделан во время нахождения в укрытии из-за воздушной тревоги.

"Годовщина полномасштабного вторжения оккупантов ... Я помню тот день и канун до мелочей ... Несмотря на страшную боль, которая поселилась в сердцах каждого из нас, мы сильны ... Поэтому крепче нужно обнять тех, кто рядом и сказать друг другу - мы победим! Верим в ВСУ!", - написала Ольга Сумская.

Алла Мазур

Известная ведущая новостей поделилась чувственным фото, сделанным во время молитвы в церкви. Мазур, которая пропускает через себя сотни новостей ежедневно, напомнила о том, каким тяжелым был этот год.

"Год, когда каждый день начинается и кончается молитвой: за тех, кто в плену, в оккупации, кто под огнем! В окопах на передовой. В городах и селах. В небе и на земле. И каждое утро и каждый вечер мысль: а как там наши, в своих блиндажах? Год, когда нервы, как натянутая струна. И каждый, у кого враги уносят жизнь – это твоя личная болезненная потеря… Год, когда лицо разучилось улыбаться: ты будто улыбаешься, но в глазах все равно слезы. Но ты держишься. Потому что не сдаются – они. Наши защитники и защитницы", - написала Алла Мазур.

Анна Саливанчук

Украинская актриса поделилась видео, записанным 23 февраля 2022 года. Это был последний "тихий" день с тех пор.

"Не верится, что ночь была тихая. Я чувствую себя так, будто умерла в 5:30 утра 24 февраля. Мы разделились на "до" и "после" войны… Я была счастливым человеком, который пел, танцевал, работал и просто радовался каждому моменту своей жизни, но война забрала у меня эту радость…", - написала Саливанчук.

За этот год в ее жизни изменилось многое. Она не обошла стороной то, что перешла с русского на украинский.

"Я поняла, что разговаривать на украинском языке – один из предохранителей от российской агрессии", - резюмировала актриса.

Наталка Денисенко

Украинская актриса, чей муж защищает страну в рядах ВСУ, напомнила своим подписчикам о том, что Россия - это террорист, убийца, мародер и агрессор. Она, как и многие ее коллеги, молится о скорейшей победе нашей страны и возвращении всех военных домой живыми и невредимыми.

"Не знаю как вы, но я хочу провести этот день в тишине и покое, буду делать сегодня монотонные бытовые дела, буду отвлекаться, а вечером посмотрю выпуск Дмитрия Комарова, чтобы прогоревать все, что не прогоревало", - резюмировала Денисенко.

Alyona Alyona

Рэперша, которая регулярно рассказывает в своем блоге о войне, не смогла пройти мимо такой важной даты - год со дня начала героического сражения украинцев за свою свободу. Артистка отметила, что с 24 февраля 2022 года каждый житель страны очень изменился. Россияне лишили нас нормальной жизни, однако сегодня украинцы не плачут, а, засучив рукава, борются за победу.

"Наша жажда жизни слишком сильна. Наша любовь к нации непобедима. Наше стремление к свободе невозмутимо. Наше желание освободить свои земли исполнится. Теперь о нас все знают. Теперь за нас весь мир. Теперь нам помогают миллионы. Теперь нами гордятся миллиарды. Теперь нация украинцев – символ свободы. Уже скоро победим", - смело высказалась рэперша.

Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела", который служил на передовой вместе со своими коллегами-музыкантами в качестве парамедиков, недавно поразил мир мощной песней "Фортеця Бахмут" о несокрушимом городе в Донецкой области.

"Год войны. Сегодня "Фортеця Бахмут" звучит в память обо всех, кто ушел на щите", - кратко прокомментировал Тарас Тополя.

Напомним, Комаров побывал у границ с РФ.

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