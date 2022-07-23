Хореограф признался, что успел уехать из Украины 24 февраля до введения военного положения.

Украинский хореограф Влад Яма признался, что в день начала полномасштабного вторжения РФ с семьей уехал из Украины. Сейчас он с женой Лилианой и сыном Леоном живет в США.

В интервью со Славой Деминым Яма рассказал, что из Украины выехал 24 февраля, когда мужчинам еще было не запрещено покидать страну.

"Я выехал сразу, очень быстро", - заявил танцор.

Он находится в Соединенных Штатах почти пять месяцев.

"Мы изначально здесь. Были несколько дней в Европе, а потом сразу вылетели сюда", - сказал он.

По его словам, сейчас хореограф проводит благотворительные мастер-классы.

Тем временем родители хореографа находятся в Запорожской области.

"Слышат взрывы, слышат сирены, но они очень оптимистично настроены, - рассказал он. - Они говорят, что все будет хорошо, они верят в ВСУ. Я тоже верю, но когда я вспоминаю, что происходило там в Буче в первые дни, что сейчас происходит в Херсоне, что происходило в Мариуполе, это на самом деле страшно".

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