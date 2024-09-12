Украинская актриса Любава Грешнова поделилась с поклонниками своими переживаниями после недавно перенесенной операции, опубликовав первое фото после процедуры. Актриса рассказала, что ей пришлось выдержать один час с 10-сантиметровой иглой в глазу.

Об этом Грешнова сообщила через свой Instagram. Хотя она не раскрыла причину операции, актриса призвала своих подписчиков внимательно следить за здоровьем глаз и заботиться о своем зрении.

Любава Грешнова также призналась, что, несмотря на успешный исход, операция вызвала у нее значительное волнение. Актриса отметила, что процедура была не только неприятной, но и вызвала особенные опасения из-за профессиональной деятельности, ведь глаза для нее — это "рабочий инструмент".

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В своем обращении к подписчикам, она также дала несколько советов по уходу за глазами:

"К чему я, мои дорогие. Никогда не лезьте в глаза грязными руками, даже если кажется, что они чисты. Протирайте руки 10 00000 раз перед тем, как прикасаться к лицу. Всегда и везде. Не меряйте чужие очки и отдавайте предпочтение увлажняющим каплям", — рекомендовала артистка.

Напомним, ранее alyona alyona пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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