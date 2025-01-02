Малыш получил немало приятных слов от подписчиков звездных родителей.

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук вместе со своей женой - 24-летней блогершей и бизнесвумен Екатериной Полтавской - поделились порцией семейного контента в сети. Новорожденный сын пары, который родился декабре, уже в столь юном возрасте успел стать звездой сети.

На своих страницах в Instagram знаменитости опубликовали кадры с последней фотосессии с сыном Тимофеем, которому еще даже не исполнился месяц. Вероятно, некоторые снимки были сделаны в загородном доме супругов, поскольку Екатерина обозначила геолокацию Киев. А другие, похоже, в Карпатах, где звездная семья встретила Новый год.

В подписи к фото Остапчук поздравил подписчиков с праздником и отметил, что самым важным событием в прошлом году было появление третьего сына на свет: "Главный итог нашего 2024 года. Поздравляем с Новым годом!".

Видео дня

На камеру Владимир и Екатерина позировали в светлых свитерах, а вот малыш показался в белом вязаном боди. На всех фотографиях он сладко спал на руках у родителей или на кровати.

"Сын. Я так рада, что он у меня есть, как будто ничего больше в этом мире не надо", - написала Полтавская.

Подписчики супругов и украинские звезды уже засыпали младшего члена семьи и его родителей комплиментами в комментариях. Они подметили, что Тимофей очень похож на свою маму:

"Какой красивый ваш Тимофей. Счастья и здоровья вашей семье в новом году"

"Вы такие красивые. С новым годом!"

"Мамина маленькая копия"

"Поздравляем, Катюша, Володя! Какой сладенький зайчик!"

К слову, Тимофей родился 10 декабря 2024 года. Для жены шоумена это первая беременность, а для самого Остапчука это уже третий ребенок. Двое старших детей ведущего от первого брака с Еленой Войченко живут в Канаде со своей мамой.

Напомним, ранее Владимир Остапчук рассказал, какой была реакция старших детей на новорожденного братика. Знакомство сыновей и дочери ведущего состоялось по видеосвязи, поскольку старшие дети живут за границей.

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