Телеведущий поделился планами, которые хочет осуществить в мирное время.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук со своей супругой Кристиной Горняк дал интервью программе "Зірковий шлях". В интервью журналистка спросила, не планирует ли пара пополнение в семье, ведь они в браке с октября 2020 года, а общих детей до сих пор нет. Влюбленные уверили, что после победы Украины хотят завести ребенка.

"После войны планируем обязательно (пополнение, - ред). Очень благодарю Бога, что сейчас не беременна, потому что это реальный стресс. Очень жаль и беременных, и мамочек. Я ежедневно складываю им памперсы, еду. Из-за нервов мамочки потеряли возможность кормить грудью. А после войны обязательно будет рожать маленьких казаков и казачек. Это должен будет делать каждый украинец", - рассказала Кристина Горняк.

Отметим, от первого брака с Еленой Войченко Остапчук растит сына Эвана и дочь Эмилию.

Напомним, звезда "Женского квартала" Вера Кекелия рассекретила пол второго ребенка.

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