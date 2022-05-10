Певица и актриса "Женского квартала" поделилась деталями своей беременности.

Певица и актриса "Женского квартала" Вера Кекелия рассказала, как узнала о второй беременности, как приняла эту новость в такой непростое время и эксклюзивно рассекретила пол второго ребенка. Своими эмоциями женщина поделилась в интервью программе "Сніданок з 1+1".

Вера говорит - подсознательно почувствовала, что в ожидании чуда, ведь однажды проснулась ночью от того, что придумывала имя ребенку. Тогда еще о беременности не было известно.

"Узнала я ночью, когда я проснулась от того, что перебираю имена детей. Я себя остановила и думаю: что такое, что вообще происходит? Чего это среди ночи я просыпаюсь и начинаю думать над именем ребенка? Я поняла тогда, что что-то в нашей жизни будет интересненькое. Через несколько дней сделала тест, две полоски", - рассказала Вера.

Ее муж, музыкант Роман Дуда, воспринял известие о пополнении в семье очень радостно и теперь еще больше заботится о своей жене.

"Когда мы ждали Ваньку (первого ребенка), безусловно, была радость, но я это как-то воспринял как должное. Все классно, так и должно быть. То же самое было и на второй раз", - рассказал музыкант Роман Дуда.

Супруги рассказали, что Вера беременна мальчиком. Кекелия поделилась, что о беременности узнала еще до 24 февраля, однако в то время о возможной угрозе полномасштабной войны уже много говорили.

"Самое главное и ценное - это новая жизнь. Поэтому меня ничего не может испугать, лишь бы эта новая жизнь появилась на свет. Мы очень рады", - рассказала актриса.

Кекелия добавила, что 24 февраля была в Киеве. Из-за постоянных обстрелов была вынуждена с семьей уехать на запад Украины. Она говорит, что очень переживала из-за дороги, потому что в ее состоянии было очень трудно проводить много времени в машине. Сейчас они находятся в Украине.

Напомним, Кекелия в своем Instagram обнародовала снимки, на которых позирует уже с большим животиком. Вместе с ней на фото предстали муж, певец Роман Дуда и маленький сын, родившийся у пары в 2020 году.

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