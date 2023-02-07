Телеведущая также рассказала, что девушке, потерявшей своего возлюбленного, передали его вещи.

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала об ужасной трагедии, которая произошла с ее подругой. Защитник Украины сделал девушке предложение руки и сердца, однако не успел на ней жениться.

Печальной новостью Никитюк поделилась в Instagram. 22 января военный сделал предложение руки и сердца ее подруге. Но уже через два дня, 24 января, он погиб на войне.

"А они хотели... Жить нормально вместе хотели, хотели любить... Мы приехали в Житомир, сюда привезли тело нашего Героя. Тело возлюбленного моей подруги... Она так счастлива была последние 4 месяца, а сейчас сама на себя не похожа, не ест, не пьет...Только слезы и дым от сигарет", - рассказала телеведущая.

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Телеведущая также рассказала, что девушке, потерявшей своего возлюбленного, передали его вещи. Побратимы парня передали ей футболку и худи военного. По словам Никитюк, эти вещи сохранили запах защитника Украины. Это очень грустно, ведь кажется, что герой еще рядом.

"Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял своих мужей, близких, любимых, друзей, отцов и братьев на этой проклятой войне. Которую мы обязательно выиграем! Герои не умирают! Светлая память Руслану", - добавила Никитюк.

Напомним, ранее стало известно, что на росТВ готовят "праздничный концерт" до 24 февраля. Цинизму россиян нет предела.

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