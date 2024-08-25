Артист показал, как проходит его отпуск.

Известный украинский певец Виталий Козловский, который в феврале впервые стал отцом, поделился семейным контентом. Артист показал сына и поздравил его с праздником.

Исполнитель, который сейчас служит в рядах Национального президентского оркестра при Министерстве обороны, приехал в отпуск в Киев. Знаменитость провел время с женой Юлией Бакуменко и сыном Оскаром.

Семья решила прогуляться по улицам столицы. Козловский держал мальчика на руках. Супруги скрывают лицо сына, поэтому пока на кадрах видно только тело Оскара.

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Виталий сообщил, что сегодня, 25 августа, у них в семье важный праздник. Оскару исполнилось 6 месяцев. По случаю дня рождения мальчика Козловский и Бакуменко заказали праздничный торт, возле которого позировал их сын. Супруги поздравили малыша с праздником.

"6 месяцев нашему Оскару. 6 месяцев большого счастья. Уже не представляю, как мы жили без тебя", - написали Виталий и Юлия.

В комментариях под постом певца подписчики присоединились к поздравлениям и оставили приятные слова для Оскара и его звездных родителей:

"Поздравляю вас! Счастливой судьбы Оскару"

"Поздравляю. Здоровья и мира малышам"

"Наши поздравления лучшему малышу! Пусть растет здоровым и счастливым в свободной и независимой Украине!"

Напомним, ранее Виталий Козловский впервые показал своего отца и почтил его память.

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