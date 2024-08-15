Артист поделился последними кадрами с родным человеком.

Известный украинский певец Виталий Козловский вышел на связь и сообщил, что сегодня, 15 августа, годовщина смерти его отца. Ровно три года назад не стало родного человека знаменитости.

Отец артиста - Виталий Сергеевич Козловский - умер в 2021 году. На момент смерти ему было 74 года. Исполнитель до сих пор не раскрывает, что стало причиной смерти мужчины.

Сегодня Виталий вспомнил тот день и решил почтить память близкого человека. В своем Instagram он опубликовал видео, на котором показался в авто с папой. По словам Козловского, это последние кадры, сделанные с отцом. Мужчины мило улыбались и певец попросил Виталия Сергеевича передать привет поклонникам.

Видео дня

В подписи к видео артист обратился с просьбой к подписчикам. Он призвал их наслаждаться каждым моментом, проведенный с родными.

"Сегодня три года, как тебя нет... Это последнее видео с папой. Цените мгновения проведенные вместе с родными", - написал Козловский.

Как известно, в этом году исполнитель уже сам стал отцом. Он женился на пиарщице Юлии Бакуменко, которая родила ему первенца - сына Оскара. Также в прошлом году Виталий стал на защиту страны. Он служит в рядах Национального президентского оркестра при Министерстве обороны. Артист - рядовой солдат.

Напомним, ранее Виталий Козловский поделился архивным фото из молодости и показал, как его изменила война.

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