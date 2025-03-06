Юлия также показала новое семейное фото в сети.

Жена украинского певца Виталия Козловского - Юлия Бакуменко - публично обратилась к звездному мужу.

Сегодня, 6 марта, артист празднует свой день рождения. Ему исполнилось 40 лет. По случаю праздника Юлия трогательно поздравила именинника в своем Instagram.

"С Днем рождения, наш самый дорогой! Как никогда, сейчас есть ощущение, что в 40 на самом деле все только начинается! Главное - будь здоровым! Мы поддержим тебя во всем! Твоя любящая семья", - написала жена Виталия и показала новое семейное фото.

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Сам именинник отреагировал на поздравления любимой и оставил смайлики в виде сердечек. Позже Козловский написал о своем юбилее так:

"Мне сегодня 40! И казалось бы, можно было бы подвести какие-то итоги, написать что-то мудрое... Но как-то не хочется. Все, что мне нужно - во мне, в душе. И я имею самое большое сокровище, которое может иметь человек - это моя семья! Ни о чем не жалею, за все ошибки, сделанные неосознанно - извиняюсь! Благодарю судьбу за все и за всех. За то, что моя жизнь настолько интересна и непредсказуема. Далее жизненный аттракцион настраиваю на еще более интересные пути".

К слову, в прошлом году Виталий в свой день рождения объявил об изменениях в личной жизни. В частности, он впервые публично рассказал, что женился и показал обручальное кольцо на пальце. Также артист сообщил, что стал отцом сына Оскара.

Напомним, ранее певец Виталий Козловский публично обратился к своей жене и поздравил ее с праздником.

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