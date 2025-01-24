Артист поздравил любимую с праздником.

Украинский певец Виталий Козловский публично обратился к своей жене Юлии Бакуменко.

Сегодня, 24 января, возлюбленная артиста празднует свой день рождения. Ей исполнилось 37 лет. По случаю праздника Виталий решил поздравить супругу в своем Instagram.

"Спасибо, что даешь крылья! Моя редбулька. С днем рождения, любимая!" - написал Козловский.

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Сама же именинница тоже написала пост в сети. Юлия опубликовала фото с сыном Оскаром и написала об изменениях в жизни за последний год.

"Привет, 37! Этот год был ко мне щедрый и очень счастливый. Не каждый год получаешь Оскара. С этим ощущением счастья и с уверенностью, что все планы реализуются - встречаю следующий! Бесконечно благодарна каждому за столько теплых слов и поздравлений. Ценю очень!" - написала Бакуменко.

К слову, Виталий и Юлия поженились в 2024 году. У них родился сын, которого назвали Оскаром. Сейчас мальчику 10 месяцев.

Напомним, недавнопевица Джамала замилувала фото с мужем и тремя сыновьями. Она также трогательно поздравила младшего сына Алима, которому исполнилось восемь месяцев.

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