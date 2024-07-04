Он очень скучает по Дмитрию.

Известный украинский писатель Виталий Капранов, брат-близнец которого Дмитрий умер весной этого года, назвал виновных в этой трагедии.

Мужчина отметил, что брат мог бы еще долго прожить, если бы не было полномасштабной войны в Украине. События в родной стране сильно повлияли на его самочувствие. Поэтому писатель считает виновными во внезапной смерти Дмитрия всех россиян и их диктатора, который отдает приказы жестоко уничтожать все украинское и убивать невинных людей.

"Если бы не было войны, он бы еще пожил даже с тяжелой болезнью. Два года войны, служба в "Азове", обстрелы - это же все влияет на здоровье. Его не напрямую убил Путин. Вместе с ним м*скали убили и меня, но сдаваться я все равно не собираюсь", - сказал Виталий в интервью изданию "Апостроф".

Видео дня

Он также добавил, что жизнь брата - это самая высокая цена, которую он уже отдал ради будущей победы Украины. Поэтому писатель отметил, что "фактически умер вместе с Дмитрием", но пытается держаться.

К слову, в апреле 2024 года стало известно о смерти писателя Дмитрия Капранова. У мужчины были проблемы с сердцем. Прощание с ним состоялось 18 апреля. Церемония отпевания была в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве, где с ним попрощались родные и поклонники. Тело Дмитрия кремировали и похоронили на Байковом кладбище.

Напомним, ранее Виталий Капранов рассказал подробности внезапной смерти брата-близнеца.

Вас также могут заинтересовать новости: