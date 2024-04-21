Писатель поделился, как пытался спасти Дмитрия Каправнова.

Известный украинский писатель, публицист Виталий Капранов сообщил новые подробности смерти своего брата-близнеца Дмитрия Капранова. Общественный деятель внезапно ушел из жизни 16 апреля.

На Facebook-странице "Братья Капрановы" Виталий написал, что у его брата произошел разрыв аорты. Именно это и стало причиной моментальной смерти писателя. По его словам, он пытался спасти Дмитрия, однако было слишком поздно. Виталий делал искусственное дыхание и массаж сердца, но, к сожалению, ему не удалось реанимировать Капранова:

Дмитрий умер у меня на руках. Я делал ему искусственное дыхание и массаж сердца, но, к сожалению, это было бессмысленно, потому что порвалась аорта.

Писатель также поделился историей, когда Дмитрию удавалось дважды реанимировать людей. Капранов спасал знакомых, у которых происходили внезапные проблемы с сердцем. Как следствие, Виталий отметил важность знания первой медицинской помощи. Публицист подчеркнул, что именно это поможет спасти родного человека в непредсказуемой ситуации.

"Я не справился, а вот он в своей жизни дважды реанимировал людей и дважды успешно. На улице, случайно. Так что учитесь делать искусственное дыхание. Если нет таких тяжелых случаев, как разрыв аорты, это может спасти", - написал Виталий Капранов.

Напомним, ранее Виталий Капранов назвал причину смерти брата. Дмитрий попрощался с жизнью из-за проблем с сердцем.

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