Ульяна Ройс поделилась своей болью.

Украинская певица Ульяна Ройс поделилась своей печальной историей отношений с медийным мужчиной. Эксклюзивно для УНИАН она рассказала, что их отношения начались с обычной рабочей встречи, а затем переросли в нечто большее.

"Я очень волновалась и, конечно, пыталась ему понравиться, потому что на тот момент он был парнем из моих мечтаний. Я с нетерпением ждала встреч, надевала лучшие платья, мейк... А потом наше сотрудничество плавно перетекло в совместные тусовки, где мы и начали сближаться.Отношения мы скрывали, потому что его медийный образ требовал "отсутствия девушки в его жизни". И все было вроде бы хорошо, до момента, когда ему не поступило рабочее предложение о переезде в Россию, там то и начался весь трэш", - начала рассказ артистка.

По ее словам, это произошло за два месяца до полномасштабной войны.

"Если бы я знала, что они (отношения, - УНИАН) продлятся 7 дней. Первые три дня мы поддерживали связь, после чего общение становилось все более односторонним (писала я), а ответы получала только ночью, если вообще их получала", - говорит Ульяна.

После этой истории Ульяна написала песню "Сердце в сейфе". Она создала новый трек в период своей трансформации после завершения отношений.

"Я уже успела представить ее на своих концертах в разных городах Украины, а также в Европе. Это легкая по вайбу песня, которая ассоциируется у меня с весной, первыми теплыми вечерами в компании друзей. Поэтому и выпустить ее хотелось именно в этот период", - делится Ульяна.

В клипе певицы одну из главных ролей уже не впервые сыграл известный украинский танцор - Никита Шаповал.

В сюжете клипа главную героиню, которую сыграла сама Ульяна, окружают близкие подруги. Вместе они создают классную синергию, которая показывает важность наличия рядом друзей, с поддержкой которых легче проживать сложные моменты. Интересные визуальные решения, все действия происходят параллельно, делая эту работу динамичной, яркой и интересной для зрителя.

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