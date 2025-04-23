Мужчина также написал, как чувствует себя сейчас.

Известный украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который в прошлом году получил тяжелое ранение на фронте, показал новые кадры со своей реабилитации.

Мужчина похвастался успехами после операций и занятий в реабилитационном центре. Виктор опубликовал видео в Instagram, на котором заметно, как он делает первые самостоятельные шаги и работает над полноценным восстановлением работы конечностей.

"Словом, понемногу начинаю ходить: нелепо, с палочкой (с ней скорее всего и буду ходить), в ортезах (это такие штуки, которые предотвращают подворачивание стопы), согнутый, как дед, но сам. А это значит, что дальнейшая полноценная ходьба - это вопрос времени и занятий! Так что все ок", - подчеркнул Розовый.

Что известно о Викторе Розовом

Юморист служил в рядах Третьей отдельной штурмовой бригады. В марте 2024 года во время выполнения боевого задания на фронте Виктор получил осколочное ранение в голову. Побратимы и медики быстро отвезли Розового в больницу, в которой ему сделали сложную операцию и было две недели интенсивной терапии. Затем мужчина показался в инвалидной коляске и делился фотографиями своей головы после ранения с подписчиками в сети.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб украинский музыкант Николай Ленок, который работал в "Диком театре".

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