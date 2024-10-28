Звезда "Лиги смеха" снова занимается юмористической деятельностью.

Известный украинский комик, звезда шоу "Лига смеха" и военный Виктор Розовый, который получил травму на передовой, сейчас проходит реабилитацию. Юморист постепенно возвращается к привычной жизни и уже начал заниматься любимым делом.

Во время прохождения реабилитации Розовому предложили вернуться в "Лигу смеха", однако уже не как участнику. Как известно, артист выступал на сцене в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна", а затем был ведущим проекта. Сейчас ему предложили быть редактором программы. Следовательно, юморист не будет появляться в кадре, но он будет корректировать шутки участников и давать им наставления.

Знаменитость поделился, что возвращение к любимому делу положительно влияет на его состояние здоровья. Даже врачи советовали ему как можно скорее начать снова заниматься юмором.

"Это большая честь для меня. К тому же я люблю "Лигу смеха" и всегда хочу быть полезным. Врачи мои и специалисты по реабилитации говорят, что очень хорошо влияет на процесс реабилитации", - поделился Виктор во время съемок "Лиги смеха".

К слову, Розовый получил осколочное ранение в голову на фронте. Это произошло в марте этого года. Во время выполнения боевого задания рядом с ним были собратья, которые и помогли ему в первые минуты после травмы. Позже Виктора доставили в больницу, где он пережил сложную операцию и две недели интенсивной терапии.

Напомним, ранее Виктор Розовый ответил, сможет ли ходить после ранения и как долго продлится реабилитация. Юморист рассказал о своих планах на будущее.

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