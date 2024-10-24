Юморист рассказал о своих планах на будущее.

Известный украинский юморист, звезда "Лиги Смеха" и военный Виктор Розовый, который стал на защиту страны с началом полномасштабного вторжения, рассказал, как проходит его реабилитация после ранения на фронте. Артист ответил, сможет ли он ходить после травмы и чем планирует заниматься в будущем.

Комик вышел на связь в своем Instagram и решил ответить на вопросы подписчиков. В частности, они поинтересовались у него, сможет ли Виктор ходить после выздоровления.

По словам Розового, реабилитация, которая длится уже несколько месяцев, не завершится в ближайшее время. Впереди его ждет долговременный путь к полному восстановлению.

Видео дня

Сейчас знаменитость передвигается на колесном кресле. Однако он заверил, что в будущем сможет встать на ноги и передвигаться самостоятельно.

Также военный поделился, что планирует делать и кем работать после реабилитации. Виктор говорит, что он хочет вернуться к юмористической деятельности и снова выступать на корпоративах и других шоу.

Что известно о ранении Розового

Розовый получил осколочное ранение в голову в марте этого года во время выполнения боевого задания на фронте. К счастью, рядом с ним в сложный момент оказались собратья. Защитники оказали ему первую медицинскую помощь и, по сути, спасли жизнь.

Позже Виктора доставили в больницу, где он пережил сложную операцию и две недели интенсивной терапии. Сложный период воин переживает вместе со своей любимой Ольгой, на которой женился в этом году.

Напомним, ранее жена Виктора Розового показала трогательные кадры из больницы.

Вас также могут заинтересовать новости: