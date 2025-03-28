Екатерина Репяхова объяснила, почему решилась на хирургическое вмешательство.

Известная украинская блогерша, бизнесвумен, жена народного артиста Украины Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - сообщила, что сделала пластическую операцию. Это уже второе хирургическое вмешательство в жизни женщины на лице. Она вышла на связь и рассказала, почему решилась на изменения во внешности.

В своем Instagram звезда сети поделилась, что сделала ментопластику. Это хирургическая процедура, во время которой меняют форму подбородка путем его увеличения с помощью импланта. По словам Екатерины, она всегда мечтала об этой операции, поскольку ей никогда не нравилась форма ее подбородка.

Несколько раз блогерша делала инъекции красоты, в частности, ей вкалывали филлеры, которые увеличивали нижнюю часть лица. Но эффект от них был кратковременным, поэтому женщина решила раз и на всю жизнь решить свою проблему.

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"Еще одна мечта осуществлена. Со мной все хорошо, друзья. Но пока не разговариваю, не чувствую нижнюю губу", - написала жена Павлика и опубликовала в сети кадры после операции.

Бизнесвумен предстоит реабилитация. Пока что она находится в больнице, где постепенно восстанавливается после операции. Екатерина рассказала, что ей сейчас еще сложно и больно есть из-за отеков, но со временем боль пройдет.

До этого Екатерина уже делала ринопластику - операция, во время которой меняют форму носа. Она рассказала, что хотела сделать ментопластику еще раньше, но под влиянием хейта относительно ее формы носа, сначала решилась на ринопластику.

К слову, Репяхова вышла замуж за Павлика летом 2020 года. Однако громкое празднование они постоянно переносили сначала из-за пандемии, а затем из-за полномасштабного вторжения. В 2021 году у супругов родился сын. В прошлом году пара устроила свадьбу в годовщину брака.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова трогательно поздравила Виктора Павлика с 59-летием. По случаю дня рождения знаменитости женщина посвятила ему пост в сети и поделилась милыми кадрами с ним. Блогерша адресовала любимому наилучшие пожелания.

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