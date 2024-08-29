Слава Демин прокомментировал отношения с актрисой.

Известному украинскому ведущему Славе Демину и украинской актрисе, звезде "Крепостной" Ксении Мишиной долгое время приписывали роман. Шоумен решил расставить все точки и ответил, действительно ли он был в отношениях с артисткой.

Звезды много времени проводили в компании друг друга. Они не скрывали это и активно делились совместными кадрами в своих соцсетях. Более того, сыновья Славы и Ксении - Владислав и Платон - также дружили.

Демин подтвердил все слухи и признался, что у него действительно была симпатия к артистке. Однако он говорит, что отношения построить им так и не удалось, хотя шоумен этого очень хотел. Причину Слава не раскрыл. Мужчина не скрывает, что кинозвезда некоторое время была частью его жизни, но сейчас их ничего не связывает.

"Почему Ксения Мишина исчезла из моих "сториз". Я отвечу на это так: действительно Ксения Мишина мне очень нравилась как девушка, действительно я хотел с ней серьезных отношений, действительно мы гуляли вместе и наши сыновья знакомы. Я с Платоном знаком и Влад с Ксенией знаком, и было комфортно, но отношения не сложились. Это все, что я могу сказать, потому что все же это касается не только меня, а касается еще и Ксении. Если она захочет, может тоже что-то об этом рассказать. Было бы честно сначала у нее спросить могу ли я больше рассказывать. Почему исчезла внезапно? Мы перестали видеться так часто, как до этого", - поделился Демин.

Напомним, ранее Ксения Мишина неожиданно заговорила о замужестве. Актриса ответила на вопросы подписчиков.

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