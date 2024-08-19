Актриса ответила на вопросы подписчиков.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая известна по ролям в сериалах "Клятва врача", "Подкидыш", "Искушение" и других киноработах, ответила, хочет ли выйти замуж.

Недавно она решила пообщаться с подписчиками в Instagram, которые забросали вопросами относительно личной жизни. Пока сама девушка официально не подтверждала ни с кем отношения, однако ответила, планирует ли менять свой статус холостячки в ближайшее время.

"Выйду замуж тогда, когда захочу и буду готова к этой ответственности", - написала Ксения.

Видео дня

Также Мишина отметила, что должно быть в паре, чтобы чувствовалась гармония.

"У каждого своя гармония. По поводу моей - это партнерство, надежность, уважение, спокойствие и барабанная дробь - любовь", - написала актриса.

Что известно о личной жизни Ксении Мишиной

Ранее Мишина рассказывала, что была в отношениях с мужчиной, который постоянно обесценивал ее старания. Ксения страдала от морального насилия и побоев, но родила от него сына Платона.

Затем она встречалась с комиком Александром Эллертом, которого выбрала на шоу "Холостячка". Однако пара завершила свой роман еще до полномасштабной войны.

Позже ей приписывали роман с ведущим Славой Деминым, а весной актриса опубликовала интригующую фотографию, на которой мужская рука прикрывает ей грудь. Подписчики поговаривали, что это может быть ее бойфренд, но она так и не прокомментировала тот кадр.

Напомним, ранее Ксению Мишину "поймали" на свидании с известным мужчиной.

Вас также могут заинтересовать новости: