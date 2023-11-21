Они вместе провели время.

На днях украинская актриса Ксения Мишина рассказала, что выбралась со своим сыном Платоном на прогулку. Совершенно случайно на улице они встретили ведущего Славу Демина с его сыном Владиславом.

Тогда звездные родители решили устроить детям развлекательную программу. Они все вместе отправились в Вытачевскую часовню. На кадрах, опубликованных в сети, было заметно, что Мишиной и Демину весело вместе. Их дети тоже подружились.

"Мы тут чисто случайно встретили, смотрите, таких красивых ребят. Они нам обещали показать очень красивое место. Очень интересно", - сказала Мишина и показала Славу и детей.

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При этом у поклонников вызвали сомнения слова актрисы о том, что они с Деминым встретились совершенно случайно. Потому что, когда Ксения это говорила, Слава широко улыбнулся.

Кроме того, Демин учил сына Мишиной водить машину. Все это стало поводом для слухов о том, что у Мишиной и Демина роман. Однако сами они никак это не комментируют.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала, как сын реагирует на ее бойфрендов.

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