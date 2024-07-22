Попов признался, что его возлюбленная владеет собственным бреном одежды.

Известный украинский телеведущий и актер Александр Попов поделился подробностями личной жизни. В частности, артист рассказал о своей жене и чем она занимается.

Телезвезда тщательно скрывает свою избранницу, известно лишь, что ее зовут Галина. По словам знаменитости, женщина работает стилистом. Сейчас она изучает искусство создания одежды за рубежом. Возлюбленная Попова поступила в университет в Великобритании.

"Она у меня стилист и учится этому. Она не в Украине, она в Лондоне, учится в университете. Она создает одежду", - отметил Александр.

Более того, супруги уже даже успели создать собственный бренд одежды. Влюбленные используют для пошива одежды старые вещи. Попов рассказал, это главная особенность их производства. В дополнение, он указал, что является рекламным лицом бренда, а его возлюбленная занимается созданием одежды.

"Она придумала бренд, который она трансформирует. Мы за умное и повторное использование вещей. Поэтому у нас ничего не остается. У нас даже есть майки, которые сделаны только из воротников рубашек", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Александр Попов рассказал о женитьбе с любимой.

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