Его избранницей стала девушка из Калуша.

Украинский актер и ведущий Александр Попов женился. В интервью Славе Демину он рассказал, что познакомился со своей избранницей еще до начала войны.

Он работал ведущим на телеканале 1+1, а его возлюбленная была стилистом. Попов рассказал, что сначала девушка по имени Галина его недолюбливала, потому что он мужчина с характером, однако позже они поняли, что между ними больше, чем дружба.

Александр рассказал, что официально они не расписывались. Пара планировала сыграть свадьбу летом 2022 года, но началась война, поэтому они решили отложить торжество на потом.

Однако они обвенчались. По словам Попова, церемония венчания проходила в недостроенной церкви.

"Мне кажется, это важнее. Мы обвенчались просто вдвоем, никого не было. Было прикольно то, что у нас свадьба была в церкви, она еще не достроена от слова совсем. Плитка была затянута полиэтиленом, там строительные леса стоят, одна икона. И мы были первыми, кто обвенчался там", - поделился Александр Попов.

Он добавил, что сделал предложение своей возлюбленной в Риме, в день ее рождения. Попов говорит, что это было очень романтично.

К слову, Попову приписывали роман с певицей Тиной Кароль. Слухи об их отношениях начали распространяться после "Танцев со звездами", когда Попов пытался заигрывать с артисткой.

Напомним, ранее блогер Машуковский сыграл свадьбу со своим бойфрендом.

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