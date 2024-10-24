Melovin рассказал, что давно знаком с девушкой.

Известный украинский певец Melovin, который на днях заинтриговал сеть признанием девушке, ответил на слухи о женитьбе и объяснил, почему сделал предложение. Артист признался, что он знает девушку еще с детства, и даже был влюблен в нее.

Как известно, исполнитель опубликовал фото с кольцом на женской руке, а под снимком написал: "Она сказала "Да". В своем Instagram знаменитость поделился новым постом, в котором раскрыл все подробности предложения.

Оказалось, что это было не признание в любви. Melovin предложил девушке выпустить вместе песню.

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"Пришло время раскрыть карты, мои "шерлоки". Очень много разговоров и еще больше теорий о последнем посте. Я радуюсь, что люди подходят к этому со здоровым любопытством. И да, многие угадали - она сказала "да" дуэту. Но для меня это больше, чем песня! Это воплощение детской мечты! Она - девушка, в которую я был влюблен длительное время в детстве. И я действительно счастлив!" - написал певец, не называя имя певицы, и опубликовал новое фото с ней.

Однако поклонники исполнителя быстро выяснили имя загадочной артистки. Они предположили, что Melovin споет в дуэте с SWOIIA, которая ранее выступала под псевдонимом Ассоль.

Дело в том, что в Instagram звезды есть видео и фото в таком же образе, как опубликовал Melovin. В частности, черный корсет, джинсы, а также кольца, которые были на руке исполнительницы.

Поэтому, вероятно, уже скоро знаменитость представит совместную композицию именно с SWOIIA. А его личная жизнь до сих пор остается загадкой. Melovin не делится ее подробностями с подписчиками.

Напомним, ранее Melovin впервые рассказал об измене любимого человека. Он поделился, как пережил сложный период.

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