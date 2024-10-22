Украинский певец Константин Бочаров, который известен под сценическим именем MELOVIN, заинтриговал подписчиков.

Артист опубликовал в своем Instagram новое фото, которым намекнул на вероятные перемены в личной жизни. На снимке его рука держит женскую руку, на которой заметны два больших кольца. Кто именно был на фото с MELOVIN - пока неизвестно, однако он решил подписать его с интригой:

"Она сказала "да".

Интересно, что кольца у девушки надеты на левую руку. Однако больше подробностей певец решил не раскрывать и даже закрыл право комментировать этот пост своим подписчикам.

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Отметим, что MELOVIN не любит говорить о своей личной жизни. Недавно он лишь признался, что был в отношениях, которые длились 2 года. Но за этот период ему изменяли несколько раз. Сейчас, по словам артиста, он уже не держит зла на человека, который сделал ему больно.

Напомним, ранее известный украинский певец Женя Галич рассказал о конфликте с Melovin, который произошел в 2017 году во время Нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение".

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