Звезда сериала "Мистер и миссис Малышки" Валентин Томусяк рассказал об экстриме во время съемок, отношениях с женой и вызовах войны.

21 октября в 20:15 на телеканале 2+2 состоится премьера 16-серийного иронического детектива "Мистер и миссис Малышко", в котором актер Валентин Томусяк сыграл главного героя.

Валентин Томусяк - известный украинский актер театра и кино воплотил бывшего оперативника Александра Малышко. Вместе с женой Марией (Вероника Мишаева-Яковлева) дома они - нежные и внимательные родители дочери-подростка, счастливые муж и жена. Однако как только они выходят за порог своей квартиры, сразу превращаются в непримиримых соперников. Бескомпромиссное профессиональное противостояние супругов создает не только много комических ситуаций, но и серьезных конфликтов.

В эксклюзивном интервью УНИАН Валентин Томусяк рассказал о съемках в сериале, отношениях с женой Екатериной Тышкевич и вызовах войны.

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Актер поделился, что для проб с героиней ему нужно было за короткий срок выучить три листа текста. Поэтому для него это стало своеобразным экзаменом на проверку памяти. Валентин говорит, что его привлек сценарий, в котором сочетается детективная, комедийная и одновременно романтическая история.

"Мой герой - добродушный, справедливый, умный, авантюрный, но немного легкомысленный и ленивый. В этом мы немного похожи. Но я не такой коммуникабельный и смелый как он", - говорит Валентин Томусяк.

Александр - бывший следователь, ловко стреляет, владеет приемами, вы как готовились к роли? Чему пришлось учиться?

На площадке с нами работали прекрасные каскадеры (Назар Майборода и Кирилл Сажин), которые разбирали сцены драк до деталей. Поэтому даже без особой подготовки, в кадре мы все были Джеки Чанами и Джонами Уиками. Ради сцены в парке мне пришлось снова учиться лазить по деревьям.

Что во время съемок было самым экстремальным?

Обычное приготовление еды! На репетиции мы долго отрабатывали, как это должно быть в кадре. Когда пришло время снимать, я в первом же дубле, почти сразу после команды "начали", рубанул себе палец. Далее в кадре снимались руки нашего замечательного оператора постановщика (Алексея Цвилодуба), а мне пришлось наложить на рану аж два шва.

Как у вас складываются отношения с кухней и приготовлением пищи? Кто в семье готовит?

Я тоже люблю готовить дома и, по словам жены, неплохо. Вообще мне нравится удивлять Катю какими-то неординарными блюдами. Насмотрю в интернете рецептов и готовлю. Не всегда получается, как на видео, но есть можно.

Ваш герой мечтал стать поваром, а вы кем хотели стать в детстве?

Мама с шести лет отдала меня в специальную музыкальную школу, мечтала, чтобы я играл на аккордеоне. Но мне это было совсем не интересно. Да и таскать инструмент в другой конец города было тяжело. Поэтому я бросил занятия. Но позже, когда мне было лет 13, я сам научился играть на родительской гитаре. Просто смотрел, как это делают ребята во дворе, записывал и у меня получилось.

Во время учебы в школе я занимался в разных спортивных секциях: футбол, волейбол, теннис, каратэ. С пятого класса начал заниматься народными танцами. Также во время учебы в школе я участвовал в развлекательных мероприятиях, концертах. Мы даже создали Школьный театр эстрадных миниатюр - ШТЕМ, ездили выступать даже в Днепр. Можно сказать, что с этого времени я начал думать об актерской профессии. И уже во время учебы в последних классах школы готовился к поступлению в Университет имени Карпенко-Карого.

Ваш герой с женой - экстремальная парочка, в которой присутствует ревность и конкуренция. В семье, где оба актеры, есть конкуренция?

В нашей семье такой конкуренции нет. Катя сейчас еще не готова выходить на площадку, отрабатывать 12-часовые смены. Она сейчас больше в интернете и также занята своим собственным проектом - Телеграмм-каналом Chronic headaches - support для людей с хронической головной болью, от которой сама страдает много лет.

Вы и ваша жена Екатерина оба красивые, молодые, успешные - кто кого ревнует больше? Как вы относитесь к ревности?

Как-то не прижилась ревность в наших отношениях, по крайней мере за десять лет не помню случая, когда у нас был конфликт по этому поводу.

Чтобы построить гармоничные отношения, нужно быть внимательным к партнеру, стараться его понимать, не делать того, чего не хотел бы, чтобы партнер делал по отношению к вам, уметь идти на компромиссы. Никогда нельзя самоутверждаться за счет другого.

Из-за чего у вас с Екатериной могут возникать конфликты? Как вы их решаете?

Ссор у нас почти не бывает никогда. Конечно, можем иногда конфликтовать. Например, во время записи самопроб. Не всегда наше видение сцены, которую надо снять, сходится. А вообще, у нас были кризисы трех и семи лет! Было сложно и больно, но решил все долгий и искренний разговор. Каждый говорил о том, что ему наболело и какие накопились обиды, потом мы пытались понять чувства другого и искали компромиссы. Пока у нас это получается.

Как война повлияла на вашу жизнь, на отношения? От чего пришлось отказаться навсегда?

Война, так или иначе, повлияла на всех нас! Это то, что в хорошей драматургии называется сверхсобытие! У миллионов людей в один момент изменилось их сквозное действие, мотивы и ценности, их привычки, планы, мечты, жизнь и вообще судьбы... Мы все учимся жить по новому, ищем внутренние и внешние опоры. Кто-то быстрее адаптируется, кто-то очень болезненно перестраивается, но всех нас ждет реабилитация от этой травмы. Мы не исключение, нас тоже шваркнуло сильно о стену. Если говорить о существенных изменениях, у меня уменьшилась ценность к материальному, потому что когда все началось, из необходимого, все почти поместилось в один чемодан.

Сколько времени с начала полномасштабного вторжения были без работы? Кем бы могли быть, если бы не актерство?

Где-то полтора года у меня ничего не было. Пробовал себя в IT, в такси, в продажах в интернете. Но ни в чем не преуспел. Некоторое время работал преподавателем в институте. В то время мы с женой приняли решение продать наш дом, потому что нужны были деньги. Очень рад, что сейчас, моя основная профессия снова пользуется спросом, есть новые роли в кино, в театре.

За чем больше всего скучаете из того, мирного времени?

Больше всего скучаю по путешествиям на самолетах и мечтаю, чтобы мы все как можно быстрее вернулись к мирной жизни и смогли реализовывать свои желания.