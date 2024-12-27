Григорий Бакланов поделился, успел ли закрутить новый роман, как его экс-супруга.

Известный украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов впервые за долгое время прокомментировал свою личную жизнь. Артист после развода с известной актрисой, который произошел в марте этого года, ответил, успел ли закрутить новый роман.

Как известно, знаменитость более 10 лет находился в отношениях и из них три - в браке - с украинской актрисой Анастасией Цымбалару, наиболее известной по роли в сериале "Женский доктор". После развода, который был болезненным для обоих партнеров, они с бывшей поддерживают связь. Причину разрыва отношений экс-супруги не называли, они лишь намекали, что у них угасли чувства друг к другу.

Ранее Анастасия признавалась, что больше не одинока. Артистка закрутила новый роман, но пока не раскрывает своего избранника. Она лишь отмечала, что ее новые отношения длятся не долго.

В комментарии для программы "Тур звездами" Бакланов признался, что пока он находится в статусе холостяка. Сейчас сердце кинозвезды свободно, и как он сам признается, не готово к новым отношениям. По словам Григория, в ближайшее время он не заинтересован в длительных отношениях, поскольку у него "такие уже были".

"Мое сердце свободно. Мне не интересны длительные отношения. У меня такие уже были", - лаконично прокомментировал свою личную жизнь артист.

Напомним, ранее Григорий Бакланов прошел военную подготовку и рассказал, где бы мог служить. Актер ответил, какие новые навыки освоил.

Вас также могут заинтересовать новости: