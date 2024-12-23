Григорий Бакланов рассказал, что мог бы служить в пехоте.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша", Григорий Бакланов, прошел специальную военную подготовку. По словам актера, в условиях полномасштабной войны необходимо быть подготовленным к любым вызовам, поэтому он прошел обучение и получил навыки в нескольких различных сферах. Об этом актер рассказал в интервью для "Коротко о".

"Конечно, надо быть готовым в таких условиях. Проходил подготовку у своих знакомых-военных, которые воюют еще с 2014 года. Это "Легион-Д", и они создали учебный центр BLACK LAKES TACTIC. Многому именно они меня научили. Частично - медицинской подготовке, и в основном - тактической", - поделился актер.

Актер поделился, что в условиях нынешних реалий важно не только иметь тактические навыки, но и уметь обеспечить безопасность себя и своих близких в повседневной жизни.

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"У них есть еще отдельный курс, на который тоже хочу записаться и всем советую, - это курс семейной безопасности. Ведь вопрос безопасности всегда начинается с тебя самого. Осведомленность в том, как себя защитить даже в квартире, если, не дай Бог, кто-то захочет к вам вломиться, или на улице в темное время суток, особенно в блэкауты, и поможет сохранить собственную жизнь и близких, и уменьшает уровень преступности", - рассказал Григорий Бакланов.

Актер поделился, что в случае мобилизации он мог бы служить как в пехоте, так и в работе с беспилотными системами.

"Учитывая умения - это пехота. Или водитель. Но я хотел, записывался на курсы управления дронами. У меня как раз много близких и знакомых, которые занимаются именно дронами, беспилотниками. Не знаю, честно говоря, насколько мой мозг справится, потому что не скажу, что я человек технического склада, но бы хотел попробовать", - отметил Бакланов.

Напомним, актер Григорий Бакланов и его жена Анастасия Цимбалару решили не арендовать квартиру.

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