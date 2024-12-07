Актриса рассказала о своих новых отношениях.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Женский доктор" Анастасия Цымбалару раскрыла подробности своей личной жизни. Знаменитость сообщила, что после развода с актером Григорием Баклановым, известным по сериалу "Поймать Кайдаша", больше не одинока.

Долгое время артистка скрывала личную жизнь, но на этот раз в комментарии для программы "Невероятная правда о звездах" призналась, что у нее произошли большие изменения. Через восемь месяцев после расставания с Григорием звезда снова находится в отношениях.

Анастасия поделилась, что она влюбилась, но, в кого именно, раскрывать не спешит. Никаких подробностей нового романа Цымбалару также не стала рассказывать. Она лишь указала, что сейчас наслаждается временем проведенным с возлюбленным, а сам бойфренд запал ей глубоко в душу. Вероятно, парочка короткое время находится в отношениях.

"Сердце влюбленное. У меня есть человек, с которым мне приятно проводить свободное время", - поделилась знаменитость.

Отметим, что Цымбалару и Бокланов познакомились еще в университете. В 2021 году пара заключила официальный брак. Они были в отношениях 10 лет, два из которых прожили в браке. В марте этого года актриса объявила о разводе. Григорий - был первым и единственным мужем Анастасии, поэтому разрыв с ним она переживала сложно.

Еще совсем недавно она делилась, что не оправилась от развода, но, похоже, нашелся человек, который смог залечить душевные раны артистки. С бывшим звезда осталась в дружеских отношениях.

Напомним, ранее Анастасия Цымбалару ответила, кто был инициатором ее развода с Боклановым.

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