YAKTAK рассказал, откуда он родом.

Популярный украинский певец YAKTAK, он же Ярослав Карпук, который ранее рассказал о своей девушке, впервые ответил на упреки, что построить музыкальную карьеру ему помогли якобы влиятельные родители. Артист рассказал, откуда он родом и, каким было его детство.

19-летний артист за довольно короткое время получил популярность среди молодежи, а его песни стали хитами. Они лидируют в музыкальных топ-чартах и собирают большое количество прослушиваний. Поэтому, в сети предполагали, что такая популярность певца - это не его заслуга, а его родных.

В интервью для издания "Фокус" исполнитель треков "Эндорфін" и "Уночі" рассказал, что он родом с Волыни. Парень родился в простой семье в маленьком городке. Его отец работал правоохранителем, а мама - в местном совете.

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По словам Ярослава, родители действительно повлияли на развитие его карьеры, но не финансово. Они в свое время поддержали сына и поверили, что со временем он сможет стать настоящей звездой.

YAKTAK поделился, что в детстве у него не было большинства вещей, которые были у других детей. У его родителей не было возможности приобрести все, что хотел мальчик, но это не помешало артисту достичь успеха. Он мечтал, что сможет заработать на жизнь себе и своим родителям, как это и произошло.

"Мои родители - совсем простые люди. Я из очень маленького пгт в Волынской области. Папа работал в полиции, мама - в местной администрации. Чем мне помогали родители, так это верой в меня. Было очень много моментов, когда родители не могли где-то меня обеспечить так как других детей. И я всегда мечтал о том, что когда-то смогу поддерживать родителей, смогу сделать так, чтобы они могли меньше работать и смогу отблагодарить и вернуть им эту любовь, которую они в меня вложили", - рассказал исполнитель.

Напомним, ранее YAKTAK упал со сцены во время концерта. В сети распространили момент падения исполнителя.

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