К счастью, он не травмировался.

Популярный украинский певец YAKTAK, который собирает полные залы, попал в курьезную ситуацию прямо во время концерта. Так, он исполнял одну из своих песен и в этот момент подошел к краю сцены.

Прошла буквально секунда, как артист оказался внизу со своими поклонниками. К счастью, он не травмировался и не растерялся. YAKTAK продолжил исполнять свой хит и взаимодействовать со зрителями.

Видео этого момента появилось в социальной сети TikTok. Автор предполагает, что артист мог не сам упасть а сцену, а ему помогли поклонники.

"Упал или стянули?" - говорится в описании к видео.

Чем известен YAKTAK

YAKTAK - молодой артист, ставший популярным во время большой войны. Он выпустил такие хиты как "Не мовчи", "Уночі", "Чекаю вдома", "Лелеки" и другие.

В 2024 году он принимал участие в Нацотборе на Евровидение с песней "LaLaLa". Ему не удалось одержать победу, поэтому он не будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе, по крайней мере в этом году.

Стоит отметить, что у YAKTAK множество поклонников. Он собирает полные залы.

Напомним, ранее YAKTAK впервые рассказал о своей девушке.

Вас также могут заинтересовать новости: