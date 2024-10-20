KOLA эффектно поздравили с днем рождения.

Известной украинской певице KOLA, она же Анастасия Прудиус, подготовили сюрприз во время ее сольного концерта во Дворце спорта 19 октября. Весь зал и ее коллеги поздравили ее с днем рождения.

Свой день рождения звезда решила отметить особым образом: она устроила первый большой сольный концерт в Киеве. Певец YAKTAK и команда артистки решили необычным образом поздравить ее с 32-летием.

После исполнения хита "Поричка" певец завязал исполнительнице глаза черной лентой, и сама она не догадывалась, что будет происходить на сцене. На экране позади нее появились надписи с указаниями для зрителей. Сначала YAKTAK пожелал коллеге быть собой, а затем закрыл ей глаза и призвал зрителей следовать указаниям.

"Не открывай глаза, пока я тебе не скажу", - сказал YAKTAK.

На видео, которое распространило издание OBOZ.UA видно, что весь зал зажег фонарики на телефонах, что создало особенную атмосферу во Дворце спорта. На фоне играла песня "С днем рождения" и присутствующие начали подпевать. Буквально весь Дворец спорта поздравлял звезду с днем рождения, что не могло не растрогать ее.

KOLA не могла сдержать слез, когда увидела, как коллеги и поклонники поздравляют ее с праздником. Исполнительница подбежала к своей команде и начала всех крепко обнимать. Также артистке подарили праздничный торт.

Когда Прудиус задувала свечи, она произнесла свое самое заветное желание: "Я хочу, чтобы закончилась война. И чтобы все наши люди были счастливыми".

Напомним, ранее KOLA впервые рассказала, чем занимается ее избранник-иностранец. Артистка объяснила, почему скрывает на 13 лет старшего возлюбленного от публики.

Вас также могут заинтересовать новости: