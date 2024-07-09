Примадонна подчеркнула, что оккупанты зашли слишком далеко.

Известная российская певица Алла Пугачева, которая стала на сторону Украины после начала полномасштабного вторжения, отреагировала на террористическую атаку захватчиков 8 июля. Примадонна высказалась об ударе россиян по детской больнице "Охматдет".

Оккупанты осуществили массированную атаку на Украину, выпустив 40 ракет по мирным жителям. Больше всего пострадала столичная клиника, где именно в момент обстрела находились сотни больных детей.

Пугачева в своем Instagram опубликовала пост, в котором осудила действия РФ. В частности, артистка поделилась кадром окровавленного ребенка из больницы, который пострадал в результате удара по "Охматдету". Тем самым исполнительница поддержала украинцев и в очередной раз показала свою позицию относительно войны.

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В подписи к снимку она подчеркнула, что Путин и его кремлевские убийцы перешли все границы и совершили очередное преступление против человечности.

"Бог терпелив, но всему есть предел", - отметила Алла Борисовна.

Позиция примадонны относительно войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения примадонна и ее муж - комик Максим Галкин - публично осудили политику Кремля. За антиукраинскую позицию россияне внесли юмориста в список "иноагентов".

Алла и Максим публично высказывались против нападения на Украину и призывали к протесту коллег из РФ. Супруги вместе с детьми эмигрировали в Израиль, где проживают до сих пор.

Напомним, ранее звезда сериала "Все женщины - ведьмы" поддержала украинцев после атаки россиян.

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