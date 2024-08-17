Дроздов и Витер считают, что артист не сможет снова стать кумиром украинцев.

Украинский продюсер и певец Геннадий Витер, а также генеральный продюсер ТАВР Медиа, директор радио "ХітFM" Виталий Дроздов высказались об известном певце Олеге Виннике. Они спрогнозировали, сможет ли беглец восстановить репутацию в Украине и вернуть былую популярность.

На днях исполнитель впервые появился в инфопространстве и заявил, что выпускает новую песню "Мої люди". Однако о своем возвращении в Украину и словом не обмолвился. Как известно, звезда в начале полномасштабного вторжения сбежал в Германию якобы из-за болезни.

На известие о возвращении артиста на сцену отреагировал Витер. Он заявил, что песня "Мої люди" совсем не новая. Винник, по его словам, планировал выпустить ее еще в 2022 году. Но тогда ему помешало начало большой войны.

"Эта песня должна была выйти в 2022, и я не понимаю, зачем было так долго ждать? Сам замысел песни неплохой и, если бы она вышла в первые дни войны, она бы как раз была поддержкой, а сейчас это как потуга вернуться. А возможно, для него эта песня станет как раз тем мерилом, что нужно искать новую аудиторию в Германии. Александр Горбенко (бывший продюсер Винника - УНИАН) помог ему уехать. И это было нормально, ведь это паника и стресс. Важно не когда ты уехал и каким образом, а как ты будешь возвращаться и что будешь говорить людям и как будешь смотреть в глаза", - рассказал Геннадий.

Попытки Винника вернуться в украинский шоу-бизнес могут провалиться, считает Дроздов. Он убежден, что Олег уже не сможет стать кумиром миллионов, каким был раньше.

"Вернуться и быть хотя бы близко к тому уровню, на котором он был, практически невозможно. Я считаю, что нужно давать вторые шансы артистам, потому что мы все живые люди и можем ошибаться. Но Олег очень долго молчал. Очень странные схемы были и очень много вопросов. Не очень хорошо происходит возвращение", - сказал Виталий.

Также своими мыслями относительно артиста поделился известный ведущий Слава Демин. Он предположил, что поклонники наоборот радостно встретят Винника и певец сможет восстановить свою репутацию.

"Может, это мы в шоу-бизнесе думаем, что он уже никому не нужен. А может, у аудитории будет такая потребность, и они будут готовы прийти во Дворец Спорта? Может, получится. Посмотрим", - отметил Демин.

Напомним, ранее Олег Винник впервые за 2,5 года вышел на связь. Он записал видеообращение к поклонникам.

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