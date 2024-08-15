Артист сильно изменился за последнее время.

Известный украинский певец Олег Винник неожиданно вышел на связь. Артист, который отсиживался за границей, впервые за 2,5 года записал видеообращение к поклонникам.

Как известно, исполнитель уехал в Германию во время полномасштабного вторжения и исчез из инфопространства. Он рассказывал, что якобы лечил болезнь за границей. На днях его экс-продюсер Александр Горбенко обвинил подопечного во лжи. Он заявил, что никакой болезни не существует, а эти 2,5 года Олег никак не помогал Украине и молчал о войне.

После упреков продюсера певец решил обратиться к поклонникам, записав видео. Однако причину своего отсутствия в инфопространстве Олег так и не разрыл. Он не стал объяснять, где сейчас живет и почему сбежал из Украины в 2022 году.

Знаменитость лишь отметил, что начинает все с чистого листа и поблагодарил фанатов, которые ждали и верили в него. Ролик опубликовала глава официального фан-клуба артиста Валерия Барон в Facebook.

"Начинаем все с чистого листа, но с каким-то опытом. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы со мной, что верили, верите, что остаетесь. Никто не ушел. За то, что в такой страшный час, при этой проклятой, лютой войне в нашей стране вы никогда обо мне не забывали. Спасибо за ваши подарки на день рождения и не только, с вами не пропадешь, есть всегда есть что", - сказал Винник.

Также Олег анонсировал новую песню "Мої люди", которая выйдет 23 августа. В ней исполнитель воспевает войну, лечение от болезни и выздоровление. Сейчас, по словам артиста, он чувствует себя хорошо и готов к возвращению на сцену.

"Выхожу к вам, потому что хочу поделиться выходом новой песни. Да, долго она делалась. Это то, что наболевшее, с чем я жил два с половиной года. Это то, где я болел и где выздоравливал с этой песней. Я тот человек, который поет о наболевшем - о своих людях. Знаю, что вы верите. И никто меня никогда не искал. Я знаю, что вы никогда не задавали никаких вопросов: "Где ты, Олег? Что ты? Как ты? Что с тобой?". Все у Олега уже нормально. Только сентиментальность появилась", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее продюсер Вадим Лисица рассказал, как Олег Винник бежал из Украины. Он раскрыл ошеломительную правду о зависимости артиста.

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