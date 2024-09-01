Lida Lee продемонстрировала свой животик подписчикам.

Популярную украинскую певицу Lida Lee заподозрили в беременности. Артистка впервые отреагировала на слухи и ответила, действительно ли она в положении.

В сети на днях распространилась информация, что исполнительница совсем скоро станет мамой. Причиной распространения сплетен стало появление Lida Lee на концерте у Алены Омаргалиевой в Киеве. Во время выступления на сцене поклонники заметили, что у артистки довольно округлый животик и предположили, что она беременна.

В своем Instagram Lida Lee вышла на связь и ответила, ждет ли она рождения первенца. Она опубликовала видео, на котором показалась в купальнике. На камеру певица продемонстрировала свой плоский животик, чем опровергла все слухи о беременности.

Видео дня

В подписи к кадрам она отметила, что на внешний вид женщины влияет немало факторов, в частности, физиология, ракурс, количество жидкости в организме. Поэтому, по ее словам, в тот день, на концерте, на ее вид повлияли именно такие факторы.

"Вот вроде и привыкла к тому, что обо мне пишут, но мимо этой новости не смогла пройти... Дорогие, мы все разные. И очень часто общество видит то, что оно хочет видеть. Слишком худая - тогда надо больше есть. Ой, у тебя такие щечки круглые стали, пора на диету! А что с животиком? Такой круглый, точно беременна... Но это все ерунда! Потому что у людей бывают разные периоды в жизни, разная физиология, а еще и представьте себе, многое зависит от ракурса. Поэтому любите себя в любой форме. И помните, вы - красивы всегда, а другие пусть смотрят за собой", - подчеркнула исполнительница.

Напомним, ранее Lida Lee заподозрили в романе с ведущим и военным Даниэлем Салемом. Звезд замечают вместе на светских мероприятиях.

Они часто появляются в Instagram друг друга, а также Салем даже снялся в клипе певицы на ее новую песню "Сама". На фоне слухов об этом артистка ответила, действительно ли она состоит в романтических отношениях с шоуменом.

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