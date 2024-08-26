Lida Lee продемонстрировала округлый животик во время концерта.

Известная украинская певица Lida Lee, которая ранее прокомментировала отношения с Даниэлем Салемом, вероятно, совсем скоро станет мамой. Артистка показалась на одном из концертов в обтягивающем наряде, который подчеркивал ее округлившийся животик.

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов в новом видео со ссылкой на собственные источники сообщил, что исполнительница беременна первенцем. Слухи, что звезда в положении распространились после концерта Алены Омаргалиевой 18 августа.

Lida Lee была приглашенной гостьей на мероприятии и также исполнила несколько своих хитов на сцене. Во время ее выступления поклонники заметили заметно округлившийся животик у артистки.

Исполнительница выступала в обтягивающем комбинезоне с серебристыми блестками, который подчеркивал ее фигуру. Поэтому, фанаты пришли к выводу, что вскоре знаменитость станет мамой. Источники Беспалова подтвердили эту информацию.

"Многие подписчики обратили внимание, что во время выступления Lida Lee на концерте у Алены Омаргалиевой как-то так специфически выпирал животик у Lida Lee. Подписчики сделали предположение, что Лида беременна и вот один из котят (инсайдеров - УНИАН) тоже мне сообщил, что Lida Lee ждет первенца", - сказал Беспалов.

Сама певица пока никак не комментировала слухи в сети.

К слову, в марте распространились слухи об алкогольной зависимости певицы. Тогда Lida Lee удалила все посты в своем Instagram и прекратила выступать на сцене. Ближайшее окружение звезды подтвердило, что у артистки зависимость от алкоголя.

Поклонники даже сняли исполнительницу вдребезги пьяной после концерта на видео. Позже звезда вышла на связь и возобновила концертную деятельность. Она не подтвердила, что у нее были проблемы с алкоголем, но признавалась, что переживала самый сложный период в своей жизни.

Напомним, ранее Lida Lee ответила, сколько стоит ее повседневный "лук". Известный блогер застал певицу во Львове.

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