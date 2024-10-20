TAYANNA призналась, что пережила кризис в творчестве и личной жизни.

Известная украинская певица TAYANNA, она же Татьяна Решетняк, призналась, что пережила болезненный период в жизни. Исполнительница поделилась, что стало причинами ее затяжной депрессии.

По словам артистки, последние три года были очень сложными для нее. Звезда пережила эмоциональное опустошение и ее психологическое состояние было в худшем состоянии. Причиной этому стало одиночество. TAYANNA поделилась, что впервые за много лет она осталась совсем одна.

Поскольку у певицы не было поддержки, у нее началась депрессия. Татьяна была вынуждена обратиться за помощью к психотерапевту, чтобы снова начать наслаждаться жизнью.

"Мне было очень тяжело. Это было три очень тяжелых года. Я просто потеряла все опоры, которые были в моей жизни. Я осталась одна: и в бизнесе, и в личной жизни. В такой ситуации я уже была 9 или 10 лет назад. И сейчас она повторилась. У меня была очень глубокая депрессия. Наверное, она произошла для того, чтобы я действительно заглянула вглубь себя и пошла на психотерапию", - рассказала Решетняк.

Во время общения со специалистом TAYANNA поняла, что большой период жизни ею руководили детские травмы и все ее проблемы идут еще с детства. Поэтому сейчас она пытается проработать эти травмы и начинает восстанавливаться после сложного периода.

"Это на самом деле тяжело, когда ты понимаешь, что всю жизнь тобой руководила какая-то детская травма, недолюбленность или неуверенность. Моя основная тема в психотерапии - комплекс неполноценности и недооценка себя", - добавила артистка.

Напомним, ранее TAYANNA ответила, находится ли в отношениях. Певица призналась, что ее сердце занято.

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