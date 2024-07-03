Певица призналась, что ее сердце занято.

Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, она же TAYANNA, которая ранее едва не загремела в тюрьму, приоткрыла завесу своей личной жизни. Знаменитость честно ответила, есть ли рядом с ней любимый мужчина.

По словам исполнительницы, сейчас ее сердце занято. Она говорит, что влюблена. Но рядом нет любимого мужчины. TAYANNA намекнула, что ее чувства невзаимны. Однако артистка не теряет надежды и пока использует свои чувства как вдохновение для создания новых композиций.

"Я то влюблена, но что с того. Только песни пишу. Если бы мои любви и чувства в течение моей жизни все монетизировались в деньги, я бы купила пол планеты. Так и есть. Я влюбляюсь, да, я люблю любить. Потому что у меня очень много любви внутри", - поделилась Решетняк в интервью для "Нашего Радио".

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Что известно о личной жизни TAYANNA

Татьяна признавалась, что в 20 лет она закрутила роман с женатым продюсером Дмитрием Климашенко. Но, как делилась артистка, она не жалеет об этом опыте.

Исполнительница также была в браке с саундпродюсером Егором Глебом с 2011 по 2014 год. Экс-избранник звезды имеет украинские корни, но с 20 лет он жил и работал в России. У супругов родился сын Даниэль, которому сейчас 11 лет. TAYANNA рассказывала, что причиной развода стали частые случаи домашнего насилия.

Последние отношения певицы были с мужчиной, с которым она познакомилась в соцсетях. Пара была вместе больше года, но на их роман повлияло полномасштабное вторжение, и они разорвали отношения.

Напомним, ранее TAYANNA высказалась о брате-певце, который живет в России.

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