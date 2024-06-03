Певица имела разговор с женой экс-возлюбленного.

Известная украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, призналась, что имела роман со своим продюсером Дмитрием Климашенко. На то время мужчина был женатым.

В начале своей карьеры Татьяна была участницей группы "Горячий шоколад", продюсером которой и был Климашенко. На тот момент артистке было 20 лет и им приписывали не только деловые, но и романтические отношения.

Только сейчас исполнительница подтвердила, что слухи были правдой и она действительно имела романтическую связь с Дмитрием, несмотря на то, что у него была жена.

По словам TAYANNA, между ней и продюсером вспыхнула страсть и большая взаимная любовь. Сейчас Решетняк не жалеет о том периоде. Она благодарна бывшему за чувства и музыкальный опыт.

"Нет, мне не стыдно, я просто думаю, для чего об этом говорить, потому что это очень давнее прошлое. Это опыт, и он останется со мной. Женатые мужчины - это уже табу. Это была большая любовь. Очень! Моя. И взаимная. Я его считаю большим учителем своим. Он действительно многому меня научил. Я с ним начала писать первые песни. Он был моим таким музыкальным гуру", - объяснила артистка.

Более того, Татьяна призналась, что даже просила прощения у жены Климашенко. Свое решение она объяснила тем, что является сознательным человеком. Женщина, как говорит певица, простила ее.

Напомним, ранее TAYANNA откровенно рассказала, свободно ли ее сердце. Певица призналась, что рядом с ней есть человек, к которому она имеет теплые чувства.

Вас также могут заинтересовать новости: