Оля Цибульская в отношениях с мужем уже более 20 лет.

Известная украинская певица Оля Цибульская поделилась, как ей удалось сохранить чувства в браке, который длится уже 24 года. Артистка приоткрыла завесу личной жизни и рассказала об отношениях с мужем Сергеем.

Исполнительница говорит, что они очень похожи с любимым. Часто во время ссор Ольге помогает осознание того, что все люди неидеальны и ее муж, как и она сама, может ошибаться. К тому же пара за эти годы прошла много испытаний вместе, которые лишь укрепили их брак:

То, что мне помогает: я допускаю то, что он такой же человек. Мы несколько дней назад поспорили на одну из тем, поссорились так нормально. Я сказала все, что я думаю, а потом села в машину и думаю: ну он же такой же человек, как и я. Он просто устал, он забыл или просто эмоционально что-то сложно переживает. Может, наши отношения до сих пор держатся потому, что я никогда их не идеализировала. Мы тоже ссорились, тоже рвали отношения, я 10 раз собирала свой малиновый чемодан, хлопала дверью, то есть все как у людей. Я очень благодарна своему мужу тоже за то, что он принимает меня человеком. Что он знает, что я тоже человек. Это, наверное, и помогает нам быть вместе.

Цибульская призналась, что раньше в их отношениях было место контролю и ревности. Позже, пара стала больше разговаривать и доверять друг другу. Оля считает, что залогом крепкого брака также является личное пространство у каждого из партнеров.

"В какой-то момент у меня пропало желание знать все. Я очень уважаю свое личное пространство. Например, мой телефон никто в руки не берет. Там нет ничего, но это мое личное пространство. И когда я говорю, что я хочу побыть одна, меня никто не будет дергать. И я так же стараюсь уважать личное пространство других", - отметила певица.

В дополнение, знаменитость отметила, что они с мужем откровенны друг с другом. Когда-то они договорились, что не будут скрывать своих чувств и если захотят расстаться, то обсудят это и решат все вместе.

"Мы в какой-то момент откровенно поговорили о том, что если так случится, что нам захочется что-то поменять, то у нас хватит любви или взаимоуважения об этом сказать. Мы многое вместе прошли для того, чтобы сохранить это взаимоуважение и признаться, если что", - добавила артистка.

К слову, супруги воспитывают сына Нестора, который родился в 2015 году. Долгое время Цибульская скрывала своего избранника, но в 2022 году она впервые появилась с любимым на публике.

Напомним, ранее Оля Цибульская рассказала о самом сложном периоде во время войны.

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