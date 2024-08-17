Певица также назвала тех, кого потеряла во время полномасштабного вторжения.

Украинская певица Оля Цибульская рассказала о самых сложных периодах во время полномасштабного вторжения.

Сначала артистка отметила, что война забрала ее знакомых, которые защищали Украину.

"Много военных, которых я знала лично, например, Карим Гуламов. Это мой коллега, с которым мы работали на телевидении, который меня очень сильно поддерживал с начала большой войны, благодаря которому я держалась. Он в 2022-м году погиб на Херсонщине. Мне сложно говорить о своих личных переживаниях потому, что я не хочу мериться горем, потому что есть люди, которые потеряли очень много", - рассказала Цибульская в интервью Алексею Суханову.

Но самым ужасным моментом во время войны для артистки стала оккупация родителей, которые находились в первые дни полномасштабного вторжения в Ирпене. Те времена она вспоминает так:

"10 дней когда я думала, что мои родители умерли. Они были в Ирпене в оккупации и часть города, где жили они, туда не могли зайти наши военные, не могли зайти волонтеры. В начале у нас была связь, а потом мы вывозили сына из Киева и я не могла забрать их потому, что мосты в город были взорваны все. Это отчаяние, когда ты не можешь спасти своих родных, ты не можешь ничего сделать... Я проклинала все, себя, Бога, потому что я чувствовала себя тогда бессильной, я ничего не могла".

Однако со временем удалось вывезти родителей в безопасное место и наконец обняться.

"Все то время я даже не хочу описывать, что с ними было. Но мои родители живы и это Слава Богу! Это лучшее, что могло случиться, а я знаю людей, которые потеряли близких и это очень сложно", - отметила Оля.

Напомним, ранее Оля Цибульская ужаснула фото уничтоженного дома ее родителей в Ирпене.

Вас также могут заинтересовать новости: