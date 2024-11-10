Певица назвала своих фаворитов на Нацотборе.

Популярная украинская певица Мишель Андраде, которая ранее высказалась о Потапе, ответила, будет ли принимать участие в этом году в Национальном отборе на международный конкурс "Евровидение-2025". Исполнительница призналась, что приняла участие в Евровидении, но не как участница.

Мишель отмечает, что формат конкурсов, подобный Евровидению, никогда не привлекал ее. Сейчас она точно не знает, будет ли подавать заявку на Нацотбор, но думает, что этого не произойдет. В то же время артистка уже определилась со своими фаворитами, которые будут бороться за шанс представить Украину на международной арене. Андраде говорит, что будет болеть за коллектив MOLODI.

"Скажу честно, меня не очень привлекает формат конкурсов. Поэтому вряд ли вы увидите меня среди участников. Однако я активно поддерживаю коллег, для которых Евровидение является важным событием. В этом году буду болеть за группу MOLODI - талантливых артистов, которым действительно есть что показать. Держу за них кулаки и верю, что им удастся достойно представить Украину", - поделилась певица в интервью для издания "Фокус".

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В то же время Мишель призналась, что в этом году она все же была причастна к песенному шоу. В частности, исполнительница стала членом экспертного совета Нацотбора на Детском Евровидении. По ее словам, это был бесценный опыт и она счастлива, что у нее была возможность поработать с детьми и дать им важные советы.

"Но в этом году я была причастна к Евровидению в другой очень ответственной роли. Я впервые стала членом экспертного совета Нацотбора на Детском Евровидении. Работать с детьми - это совсем другой опыт: они искренние, открытые к новым знаниям и готовы прислушиваться к советам. Для меня это возможность помочь молодым талантам, и я очень рада, что могу поддержать их в первых шагах на большой сцене", - добавила Андраде.

К слову, артистка родом из Боливии, но уже более 14 лет она живет в Украине. Мишель стала известной после премьеры хита "Amor", записанной вместе с группой MOZGI. Певица много лет работала с лейблом Mozgi Entertainment, а его основатель Потап был ее продюсером. 2 года назад звезда разорвала контракт с продюсерским центром и сейчас сама занимается развитием своей карьеры. Среди известных песен исполнительницы "Держи меня", "Hasta La Vista" и другие.

Напомним, ранее YAKTAK ответил, подал ли заявку на участие в Нацотборе на "Евровидение-2025". Артист отметил, что участие в Евровидении - это его мечта.

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