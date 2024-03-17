Она говорит, что кто-то отслеживает ее по сторис.

Звезда сериалов "Однажды под Полтавой", "Свингеры" и других киноработ, украинская актриса Анна Саливанчук, пожаловалась в своем Instagram на маньяка. Она говорит, что он ее выслеживает по видео, которые она публикует в сети.

Поэтому сейчас Анна более осторожно относится к своему контенту.

"Это видео я публикую, когда уже уехала из спортивного зала. У меня утром было две тренировки, я попарилась, но не выставляю ничего, потому что, к сожалению, в комплексе спортзалов, где я нахожусь, а их много по Киеву, появился какой-то маньяк. Он смотрит мои сторис, которые я публикую с места, и сразу приезжает туда, где я нахожусь. Как-то он отслеживает по картинке и ходит за мной, что капец..." - рассказала Саливанчук.

Видео дня

Она не верит, что это может быть случайно, поэтому теперь публикует свои видео не в реальном времени.

"Поэтому теперь я публикую сторис, когда выезжаю из спортзала, чтобы не мог меня выследить. Слышал? Не делай так больше! Мне неприятно чувствовать, что за мной следят", - подчеркнула Анна, обратившись к преследователю.

Напомним, ранее певица Злата Огневич рассказывала о преследовании маньяка.

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