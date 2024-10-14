Она говорит, что пошла бы на фронт, если бы у нее не было детей.

Сегодня, 14 октября, в 20:00 на "1+1 Украина" состоится премьера вдохновляющей и драматической истории "Лікарка за покликанням", основанной на истории жизни "Охматдета" в первые 50 дней полномасштабного вторжения. Одну из ролей сыграла Анна Саливанчук.

Ее героиня - бизнесвумен Анна, которая осталась без ничего, потому что ее дом разрушила российская ракета. Теперь она живет в больнице и пошла работать на кухню. В интервью kp.ua Анна призналась, она как и ее героиня не боится работы. Поэтому сфера деятельности ее не пугает.

"Я многое умею делать и не боюсь никакой работы. Знаю, что без денег не останусь. Я не выезжала из страны все это время, но если бы пришлось, могла бы работать визажистом, парикмахером, маникюршей, поваром, в ресторане готовить, учителем актерского мастерства, вокала, танцев... У меня навыков очень много. Сейчас я еще и дипломированный семейный психолог. Несколько недель назад закончила Институт последипломного образования КНУ им. Я не растеряюсь в любой ситуации. Всегда найду себе работу и смогу прокормить своих детей", - призналась актриса.

Видео дня

Также актриса рассказала о мечте сыграть военнослужащую. По словам Анны, она могла бы и сама пойти на фронт.

"Считаю себя достаточно сильной женщиной, которая на самом деле не хочет быть сильной. А это как раз о наших военных девушках. Если бы у меня не было детей, я бы, наверное, уже была на фронте. Мне кажется, я бы могла пойти воевать, я бы хотела этого. Но я ответственна за своих маленьких сыновей. К тому же мне очень хочется показать зрителю наших украинских героинь, которые борются за нашу с вами победу. Мне кажется, у меня бы это получилось хорошо", - рассказала Анна Саливанчук.

Вас также могут заинтересовать новости: