Наталка Карпа назвала вероятную причину, почему рэпер уехал за границу.

Украинская певица Наталка Карпа высказалась об известном рэпере Потапе и его жене - артистке Насте Каменских. Исполнительница предположила, почему супруги уехали за границу.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения Каменских и Потап выехали из Украины. Рэпер все реже высказывается о войне в Украине и только транслирует зарубежную жизнь в соцсетях. Однако Настя время от времени приезжает на родину и появляется на мероприятиях в поддержку Украины.

По словам Карпы, ей трудно осуждать поступки коллег, ведь это их выбор. Она говорит, что не знает, "что у них происходит изнутри", однако предполагает, что причиной побега Потапа могла быть болезнь.

"От него хотелось бы наверное больше гражданской позиции. Потому что его аудитория, это были миллионы украинцев, которые где-то подпевали его песни не один год, и в такие трудные времена мне бы хотелось наверное, чтобы он все же поддержал украинцев, поддержал украинскую нацию, культуру. Где-то доказал, что не зря у него столько было ценителей", - отметила Наталья.

Что касается Насти, то артистка отметила, что сейчас она "рулит" на латиноамериканском рынке. Карпа восхищается достижениями Каменских, но добавляет, что от нее также хотелось бы более четкой позиции относительно войны в Украине.

"Она пишет много песен, ориентируется на Латинскую Америку, я понимаю что там большой рынок. Я была в Бразилии и Парагвае, знаю эти регионы. Немножечко присматривалась к этому шоу-бизнесу. Мне кажется, что они сейчас рулят как у них получается, как им удобно. Единственное, жаль, что нет этой четкой позиции и поддержки Украины, и крутых украинских песен, которые должны были быть", - указала звезда.

Напомним, ранее Потап показался с известными артистами за рубежом.

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